Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

У неділю, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня. Це відбулося у Києві під час урочистостей до Дня Незалежності України.

Про це стало відомо з трансляції урочистостей до Дня Незалежності, опублікованої на сайті Офісу Президента.

Реклама

Читайте також:

Зеленський нагородив Келлога орденом

Президент України Володимир Зеленський нагородив спеціального представника США з питань України Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Зауважимо, що ця державна нагорода вручається за видатні заслуги перед Україною.

Крім того, президент України нагородив американського пастора Марка Бернса, який наближений до Президента США Дональда Трампа, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Раніше ми інформували, що спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності у Києві.

Також ми повідомляли, що очільник Білого дому Дональд Трамп привітав громадян України з Днем Незалежності.