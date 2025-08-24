Видео
Зеленский вручил Келлогу почетную награду — видео

Зеленский вручил Келлогу почетную награду — видео

Ua en ru
Дата публикации 24 августа 2025 12:51
Зеленский наградил Келлога орденом
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени. Это произошло в Киеве во время торжеств ко Дню Независимости Украины.

Об этом стало известно из трансляции торжеств ко Дню Независимости, опубликованной на сайте Офиса Президента.

Зеленский наградил Келлога орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградил специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Заметим, что эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Кроме того, президент Украины наградил американского пастора Марка Бернса, который приближен к Президенту США Дональду Трампу, орденом "За заслуги" III степени.

Ранее мы информировали, что специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог принял участие в торжествах ко Дню Независимости в Киеве.

Также мы сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп поздравил граждан Украины с Днем Независимости.

