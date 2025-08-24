Спецпосланець Трампа Келлог прибув до України

Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: Reuters

У неділю, 24 серпня, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до України. Посадовець взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності у Києві.

Про це стало відомо з трансляції урочистостей до Дня Незалежності, опублікованої на сайті Офісу Президента.

Келлог приїхав до Києва — деталі

Сьогодні, 24 серпня, спецпосланець Президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув до України. Він взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Джерела "Суспільного" підтвердили, що Келлог залишиться в Україні до завтра та відвідає молитовний сніданок.

Зауважимо, що це другий візит Келлога цього літа до України. Востаннє генерал відвідував Київ 14 липня.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп вже привітав українців з Днем Незалежності.

Також з Днем Незалежності Україну привітав й секретар США Марко Рубіо.