Рубіо привітав українців з Днем Незалежності

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

У неділю, 24 серпня, Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав Україну з Днем Незалежності. Він висловив сподівання щодо досягнення довготривалого миру в Україні.

Про це йдеться у заяві на сайті Посольства США в Україні.

Реклама

Читайте також:

Держсекретар США привітав Україну з Днем Незалежності

"Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю народ України з 34-ю річницею Дня Незалежності", — привітав Рубіо.

Зокрема він зазначив, що Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави.

"Ми віримо в переговорне врегулювання, яке підтримує суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до тривалого миру.

У цей День незалежності, коли ви вшановуєте історію своєї країни, Сполучені Штати сподіваються на подальший розвиток нашого економічного та безпекового партнерства для мирного та квітучого майбутнього обох наших країн", — сказав Рубіо у привітанні від імені США.

Привітання Рубіо. Скриншот: сайт Посольства США

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності та зробив важливу заяву.

А Новини.LIVE інформували, як Україна протягом 34 років незалежності змінювалась і боролась.