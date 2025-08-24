Рубіо привітав українців з Днем Незалежності

Рубіо від імені США привітав Україну з Днем Незалежності
У неділю, 24 серпня, Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав Україну з Днем Незалежності. Він висловив сподівання щодо досягнення довготривалого миру в Україні.
Про це йдеться у заяві на сайті Посольства США в Україні.
Держсекретар США привітав Україну з Днем Незалежності
"Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю народ України з 34-ю річницею Дня Незалежності", — привітав Рубіо.
Зокрема він зазначив, що Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави.
"Ми віримо в переговорне врегулювання, яке підтримує суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до тривалого миру.
У цей День незалежності, коли ви вшановуєте історію своєї країни, Сполучені Штати сподіваються на подальший розвиток нашого економічного та безпекового партнерства для мирного та квітучого майбутнього обох наших країн", — сказав Рубіо у привітанні від імені США.
Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності та зробив важливу заяву.
А Новини.LIVE інформували, як Україна протягом 34 років незалежності змінювалась і боролась.
Читайте Новини.LIVE!