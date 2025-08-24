Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио от имени США поздравил Украину с Днем Независимости

Рубио от имени США поздравил Украину с Днем Независимости

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 09:54
Рубио поздравил украинцев с Днем Независимости
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, Государственный секретарь США Марко Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил Украину с Днем Независимости. Он выразил надежду на достижение долговременного мира в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте Посольства США в Украине.

Реклама
Читайте также:

Госсекретарь США поздравил Украину с Днем Независимости

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Украины с 34-й годовщиной Дня Независимости", — поздравил Рубио.

В частности он отметил, что Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства.

"Мы верим в переговорное урегулирование, которое поддерживает суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, что приведет к длительному миру.

В этот День независимости, когда вы чтите историю своей страны, Соединенные Штаты надеются на дальнейшее развитие нашего экономического партнерства и партнерства по безопасности для мирного и процветающего будущего обеих наших стран", — сказал Рубио в поздравлении от имени США.

США привітання
Поздравление Рубио. Скриншот: сайт Посольства США

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и сделал важное заявление.

А Новини.LIVE информировали, как Украина в течение 34 лет независимости менялась и боролась.

США Украина поздравления Марко Рубио День Независимости 2025
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации