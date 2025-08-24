Рубио поздравил украинцев с Днем Независимости

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, Государственный секретарь США Марко Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил Украину с Днем Независимости. Он выразил надежду на достижение долговременного мира в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте Посольства США в Украине.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Украины с 34-й годовщиной Дня Независимости", — поздравил Рубио.

В частности он отметил, что Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства.

"Мы верим в переговорное урегулирование, которое поддерживает суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, что приведет к длительному миру.

В этот День независимости, когда вы чтите историю своей страны, Соединенные Штаты надеются на дальнейшее развитие нашего экономического партнерства и партнерства по безопасности для мирного и процветающего будущего обеих наших стран", — сказал Рубио в поздравлении от имени США.

Поздравление Рубио. Скриншот: сайт Посольства США

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и сделал важное заявление.

