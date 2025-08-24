Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-річницю проголошення незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з цим важливим святом та подякував героям, які віддали свої життя задля свободи України.

Про це глава держави сказав у відеопривітанні у неділю, 24 серпня.

Привітання Зеленського з Днем Незалежності — що сказав президент

"Дорогі українці та українки, дорогий народе! Я знаходжуся зараз тут, у серці Києва, на Майдані Незалежності. І саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива. І чому Майдан — значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ — символ незалежності, її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей у часи, коли незалежність опиняється під загрозою", — саме так почав привітання глава держави.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на стійкості українського народу. Глава держави зауважив, що Україна змогла вистояти, попри лихо, яке принесла на наші землі Росія.

Лідер країни зазначив, що Україна зможе досягти миру на всій своїй землі.

"Україна вірить, що зможе цього досягти — досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна. Бо Україна має характер та кам'яну витримку. Погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє. Свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію...", — наголосив глава держави у привітанні з Днем Незалежності.

Також президент згадав про героїв, які загинули, захищаючи свободу та незалежність України. Він зазначив, що українці ніколи не забудуть імена героїв та не зрадять їх.

Зеленський додав, що українці прагнуть повернутися до мирного цивільного життя і знають, що цього ніхто не подарує — "це можна лише вибороти".

Президент подякував всім українцям, які продовжують виборювати свободу та незалежність — військовим, лікарям, вчителям та іншим.

"Саме це ми робимо 1278 днів цієї війни, війни за незалежність. За кожен із цих днів я хочу подякувати тобі. Український воїн. Український волонтер. Лікар. Рятувальник. Вчитель. Наша молодь. Наші батьки. Кожен українець та українка. Дякую вам усім. За те, що ми вже пройшли й за ту країну, яку ми з вами творимо разом. За ту Україну, якою вона вже є зараз", — подякував глава держави.

Зеленський згадав й про операцію ЗСУ на Курщині — як крок, аби захистити українські території від окупантів.

Раніше ми розповідали, як Україна виборювала свою незалежність та здобувала свободу й продовжує це робити зараз у війні з Росією.

