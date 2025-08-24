Відео
34 роки незалежності — як Україна змінювалась і боролась

34 роки незалежності — як Україна змінювалась і боролась

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 06:45
День Незалежності України - головні події за 34 роки
Святкування Дня Незалежності у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

День Незалежності України раніше більше асоціювався зі святом. Зараз 24 серпня — це, як правило, день, коли ми згадуємо тернистий шлях до свободи, пишаємось досягненнями і сумуємо разом із близькими тих, хто втратив життя внаслідок запеклої боротьби за становлення української державності.

Дитинство авторки цього матеріалу пройшло на Донбасі у 1990-х роках. Я навчалась у російський школі, бо інших у місті у 1990 році не було. У нашому маленькому шахтарському місті Павлоград День Незалежності завжди був особливим святом. У центрі міста був концерт, ярмарок, багато смаколиків і різноманітних веселощів. 

Читайте також:

Головний атрибут усіх моїх шкільних свят — український національний костюм. Його власними руками зробила і вишила моя бабуся, яка жила у Донецьку. Дочитайте цей матеріал до кінця і подивіться фото моєї сімейної реліквії — як з любов'ю на Донбасі плекали українські традиції і прищеплювали дітям любов до України. 

Втім становлення нашої держави — це історія, яку ми маємо знати і поважати.  Про ключові події, які сформували Україну, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Проголошення незалежності у 1991 році

Після розпаду СРСР Україна стала суверенною державою. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності. В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах у Москві. І за кілька хвилин український прапор з'явився у залі, але урочисте підняття його над парламентом відбулося за кілька днів — 4 вересня 1991 року.

Проголошення незалежності України
В'ячеслав Чорновіл вперше підняв український прапор у Раді. Фото: Український інститут національної пам'яті

 На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року понад 90% громадян зробили свій свідомий вибір — підтримали незалежність. Цього ж дня президентом обрали Леоніда Кравчука.

Як з'явилася гривня

Із 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Після здобуття незалежності Україна використовувала тимчасову валюту — український карбованець, але через гіперінфляцію було вирішено запровадити нову національну валюту. Запровадження гривні стало важливим етапом у становленні української державності та економічної незалежності. 

Українська гривня
Гривня замінила українські карбованці та стала національною валютою України. Колаж: texty.org.ua

Тоді в обіг були введені банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. 

З 16 вересня гривня стала єдиним законним платіжним засобом на території України. 

Конституція України

Основний Закон, який визначив політичний устрій, права і свободи громадян та закріпив незалежність країни, Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. 315 народних депутатів проголосували у цей історичний день "за".

Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, а також права, свободи та обов'язки громадян. 

Ухвалення Конституції України
Вирізка з газети 1996 року. Фото: Харківський художній музей

Процес підготовки документа тривав шість років — з 1990-го по 1996 рік — і  всього було запропоновано 15 проєктів. Пізніше Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Помаранчева революція

Після фальсифікації виборів президента у листопаді 2004 року в Україні спалахнули масові протести. Причиною послугувало те, що переможцем було оголошено Віктора Януковича, а не Віктора Ющенка, якого підтримувала більшість населення. 

Тоді головним місцем подій став Майдан Незалежності у Києві, де відбувалися мітинги, демонстрації та інші акції. Ініціатором зборів виступили молодь і інтелігенція. Після численних протестів та переговорів було проведено перевибори, на яких переміг Віктор Ющенко. 

Помаранчева революція
Люди беруть участь у помаранчевій революції. Фото: Музей Революції Гідності

Помаранчева революція в історії України стала символом боротьби за свободу та демократію. Вона підтвердила важливість демократичних цінностей та волі народу. І ще раз довела усьому світу, що українці можуть боротися за справедливість у своїй країні. 

Початок російської агресії

У 2014 році Росія анексувала Крим та окупувала частину територій Донбасу. 20 лютого російські війська без розпізнавальних знаків почали операцію із захоплення Криму. Одночасно на Донбасі відбулися захоплення міст і початок антитерористичної операції (АТО). 

Для України ця трагедія стала поштовхом до нового руху. Наша країни розпочала відбудову армії, укріпила міжнародну підтримку й обрала курс на НАТО та ЄС.

Російські військові у Криму
Російські військові у Криму. Фото: ВВС-Україна

У серпні 2014 року фіксувалось вторгнення регулярних підрозділів військ Російської Федерації на територію України, зокрема в районі Іловайська. Відроджені з попелу українські війська вели бої за Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші населені пункти на сході. 

Ця російська агресія призвела до значних людських жертв і руйнувань. Міжнародна спільнота закликала до припинення війни та повернення окупованих територій. Втім, війна триває і досі.

Томос про автокефалію ПЦУ

У 2019 році Українська православна церква отримала незалежність від Москви. Це стало важливим кроком у духовному та державному утвердженні країни.

У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.

Варфоломій вручив томос Єпіфанію
Варфоломій вручив томос Епіфанію. Фото:  пресслужба президента України

Першою ПЦУ визнала Грецька церква, потім Олександрійський патріархат. З усіма, хто визнає ПЦУ, російська православна церква одразу ж розриває церковне спілкування.

Повномасштабне вторгнення Росії

24 лютого 2022 року о четвертій годині ранку Росія розпочала широкомасштабну війну проти України. За ці роки вже зрозуміло, що наша країна опинилась в епіцентрі найбільшого військового конфлікту у Європі з часів Другої світової війни. Наслідком стали зруйновані міста та інфраструктура, загибель та поранення мирних жителів, бійців ЗСУ, а також суттєві економічні втрати. 

Російські танки в Україні
Російські танки в Україні. Фото: Reuters

Проте країна вистояла, об’єдналася та здобула безпрецедентну підтримку світу. Мільйони українців стали на захист свободи й незалежності. Ми отримуємо допомогу від багатьох країн. 

На жаль, війна охопила всю територію України, спричинивши велику гуманітарну кризу та масовий виїзд біженців. Втім український народ демонструє героїчний опір російській агресії. І наша боротьба наразі триває.

Кандидатство в ЄС та євроінтеграція

Попри війну, Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цьому передував довгий шлях прагнення українців до європейський цінностей. І ми довели, що гідні.

23 червня 2022 року Україна отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Це рішення було прийнято Європейською радою після подачі Україною заявки на вступ у лютому 2022 року. 

Володимир Зеленський та Шарль Мішель
Президент України Володимир Зеленський та президент Европейської ради Шарль Мішель. Фото: president.gov.ua

Сьогодні тривають реформи та переговори про членство, що закріплює курс на європейське майбутнє. Україна активно працює над виконанням умов для членства в ЄС, незважаючи на тривалу військову агресію Росії. 

Підсумок

Для кожного День Незалежності — це якісь власні асоціації. Для когось сходинки історії, для іншого — привід для гордості і свята, а хтось зупиниться на хвилинку, щоб затамувати подих і згадати загиблих.

Я 24 серпня зазвичай згадую своє дитинство 90-х на Донбасі, коли ми святкували День незалежності весело і безтурботно. Мене вбирали у пошитий бабусею костюм, і я іноді виступала з піснями і танцями.

День незалежності 2025
Українській національний одяг, який створила бабуся з Донецька для онуки. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

А пізніше вже зі своїми дітьми ходила на головну площу міста, щоб подивитись на виступи інших, скуштувати щось смачненьке і купити на ярмарку вироби майстрів.

Для кожного свій, але один на всіх найвизначніший день в історії країни — День Незалежності України. Мусимо боротися, щоб зберегти і примножити. Зі святом!

Нагадаємо, 24 серпня у Києві починає працювати міжнародний мистецький проєкт "Знаки ідентичності". Є можливість долучитися online та вживу.

Як ми раніше повідомляли, до Дня Незалежності держава надасть певним категоріям громадян щорічну грошову допомогу, зокрема ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

традиції День Незалежності Україна боротьба свято День Незалежності 2025
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
