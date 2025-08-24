День Незалежності України - головні події за 34 роки

Святкування Дня Незалежності у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

День Незалежності України раніше більше асоціювався зі святом. Зараз 24 серпня — це, як правило, день, коли ми згадуємо тернистий шлях до свободи, пишаємось досягненнями і сумуємо разом із близькими тих, хто втратив життя внаслідок запеклої боротьби за становлення української державності.

Дитинство авторки цього матеріалу пройшло на Донбасі у 1990-х роках. Я навчалась у російський школі, бо інших у місті у 1990 році не було. У нашому маленькому шахтарському місті Павлоград День Незалежності завжди був особливим святом. У центрі міста був концерт, ярмарок, багато смаколиків і різноманітних веселощів.

Головний атрибут усіх моїх шкільних свят — український національний костюм. Його власними руками зробила і вишила моя бабуся, яка жила у Донецьку. Дочитайте цей матеріал до кінця і подивіться фото моєї сімейної реліквії — як з любов'ю на Донбасі плекали українські традиції і прищеплювали дітям любов до України.

Втім становлення нашої держави — це історія, яку ми маємо знати і поважати. Про ключові події, які сформували Україну, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Проголошення незалежності у 1991 році

Після розпаду СРСР Україна стала суверенною державою. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності. В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах у Москві. І за кілька хвилин український прапор з'явився у залі, але урочисте підняття його над парламентом відбулося за кілька днів — 4 вересня 1991 року.

В'ячеслав Чорновіл вперше підняв український прапор у Раді. Фото: Український інститут національної пам'яті

На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року понад 90% громадян зробили свій свідомий вибір — підтримали незалежність. Цього ж дня президентом обрали Леоніда Кравчука.

Як з'явилася гривня

Із 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Після здобуття незалежності Україна використовувала тимчасову валюту — український карбованець, але через гіперінфляцію було вирішено запровадити нову національну валюту. Запровадження гривні стало важливим етапом у становленні української державності та економічної незалежності.

Гривня замінила українські карбованці та стала національною валютою України. Колаж: texty.org.ua

Тоді в обіг були введені банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень.

З 16 вересня гривня стала єдиним законним платіжним засобом на території України.

Конституція України

Основний Закон, який визначив політичний устрій, права і свободи громадян та закріпив незалежність країни, Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. 315 народних депутатів проголосували у цей історичний день "за".

Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, а також права, свободи та обов'язки громадян.

Вирізка з газети 1996 року. Фото: Харківський художній музей

Процес підготовки документа тривав шість років — з 1990-го по 1996 рік — і всього було запропоновано 15 проєктів. Пізніше Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Помаранчева революція

Після фальсифікації виборів президента у листопаді 2004 року в Україні спалахнули масові протести. Причиною послугувало те, що переможцем було оголошено Віктора Януковича, а не Віктора Ющенка, якого підтримувала більшість населення.

Тоді головним місцем подій став Майдан Незалежності у Києві, де відбувалися мітинги, демонстрації та інші акції. Ініціатором зборів виступили молодь і інтелігенція. Після численних протестів та переговорів було проведено перевибори, на яких переміг Віктор Ющенко.

Люди беруть участь у помаранчевій революції. Фото: Музей Революції Гідності

Помаранчева революція в історії України стала символом боротьби за свободу та демократію. Вона підтвердила важливість демократичних цінностей та волі народу. І ще раз довела усьому світу, що українці можуть боротися за справедливість у своїй країні.

Початок російської агресії

У 2014 році Росія анексувала Крим та окупувала частину територій Донбасу. 20 лютого російські війська без розпізнавальних знаків почали операцію із захоплення Криму. Одночасно на Донбасі відбулися захоплення міст і початок антитерористичної операції (АТО).

Для України ця трагедія стала поштовхом до нового руху. Наша країни розпочала відбудову армії, укріпила міжнародну підтримку й обрала курс на НАТО та ЄС.

Російські військові у Криму. Фото: ВВС-Україна

У серпні 2014 року фіксувалось вторгнення регулярних підрозділів військ Російської Федерації на територію України, зокрема в районі Іловайська. Відроджені з попелу українські війська вели бої за Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші населені пункти на сході.

Ця російська агресія призвела до значних людських жертв і руйнувань. Міжнародна спільнота закликала до припинення війни та повернення окупованих територій. Втім, війна триває і досі.

Томос про автокефалію ПЦУ

У 2019 році Українська православна церква отримала незалежність від Москви. Це стало важливим кроком у духовному та державному утвердженні країни.

У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.

Варфоломій вручив томос Епіфанію. Фото: пресслужба президента України

Першою ПЦУ визнала Грецька церква, потім Олександрійський патріархат. З усіма, хто визнає ПЦУ, російська православна церква одразу ж розриває церковне спілкування.

Повномасштабне вторгнення Росії

24 лютого 2022 року о четвертій годині ранку Росія розпочала широкомасштабну війну проти України. За ці роки вже зрозуміло, що наша країна опинилась в епіцентрі найбільшого військового конфлікту у Європі з часів Другої світової війни. Наслідком стали зруйновані міста та інфраструктура, загибель та поранення мирних жителів, бійців ЗСУ, а також суттєві економічні втрати.

Російські танки в Україні. Фото: Reuters

Проте країна вистояла, об’єдналася та здобула безпрецедентну підтримку світу. Мільйони українців стали на захист свободи й незалежності. Ми отримуємо допомогу від багатьох країн.

На жаль, війна охопила всю територію України, спричинивши велику гуманітарну кризу та масовий виїзд біженців. Втім український народ демонструє героїчний опір російській агресії. І наша боротьба наразі триває.

Кандидатство в ЄС та євроінтеграція

Попри війну, Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цьому передував довгий шлях прагнення українців до європейський цінностей. І ми довели, що гідні.

23 червня 2022 року Україна отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Це рішення було прийнято Європейською радою після подачі Україною заявки на вступ у лютому 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський та президент Европейської ради Шарль Мішель. Фото: president.gov.ua

Сьогодні тривають реформи та переговори про членство, що закріплює курс на європейське майбутнє. Україна активно працює над виконанням умов для членства в ЄС, незважаючи на тривалу військову агресію Росії.

Підсумок

Для кожного День Незалежності — це якісь власні асоціації. Для когось сходинки історії, для іншого — привід для гордості і свята, а хтось зупиниться на хвилинку, щоб затамувати подих і згадати загиблих.

Я 24 серпня зазвичай згадую своє дитинство 90-х на Донбасі, коли ми святкували День незалежності весело і безтурботно. Мене вбирали у пошитий бабусею костюм, і я іноді виступала з піснями і танцями.

Українській національний одяг, який створила бабуся з Донецька для онуки. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

А пізніше вже зі своїми дітьми ходила на головну площу міста, щоб подивитись на виступи інших, скуштувати щось смачненьке і купити на ярмарку вироби майстрів.

Для кожного свій, але один на всіх найвизначніший день в історії країни — День Незалежності України. Мусимо боротися, щоб зберегти і примножити. Зі святом!

