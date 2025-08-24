День Независимости Украины - главные события за 34 года

Празднование Дня Независимости в городе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

День Независимости Украины раньше больше ассоциировался с праздником. Сейчас 24 августа — это, как правило, день, когда мы вспоминаем тернистый путь к свободе, гордимся достижениями и скорбим вместе с близкими тех, кто потерял жизнь в результате ожесточенной борьбы за становление украинской государственности.

Детство автора этого материала прошло на Донбассе в 1990-х годах. Я училась в русской школе, потому что других в городе в 1990 году не было. В нашем маленьком шахтерском городе Павлоград День независимости всегда был особым праздником. В центре города был концерт, ярмарка, много вкусностей и разнообразного веселья.

Главный атрибут всех моих школьных праздников — украинский национальный костюм. Его собственными руками сделала и вышила моя бабушка, которая жила в Донецке. Дочитайте этот материал до конца и посмотрите фото моей семейной реликвии — как с любовью на Донбассе лелеяли украинские традиции и прививали детям любовь к Украине.

Впрочем становление нашего государства — это история, которую мы должны знать и уважать. О ключевых событиях, которые сформировали Украину, читайте в материале Новини.LIVE.

Провозглашение независимости в 1991 году

После распада СССР Украина стала суверенным государством. 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховной Рады УССР приняла Акт провозглашения независимости. Вячеслав Чорновил предложил внести в парламентский зал сине-желтый флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах в Москве. И через несколько минут украинский флаг появился в зале, но торжественное поднятие его над парламентом состоялось через несколько дней — 4 сентября 1991 года.

Вячеслав Чорновил впервые поднял украинский флаг в Раде. Фото: Украинский институт национальной памяти

На Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года более 90% граждан сделали свой сознательный выбор — поддержали независимость. В этот же день президентом избрали Леонида Кравчука.

Как появилась гривна

Со 2 по 16 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа, в результате которой национальной валютой стала гривна. После обретения независимости Украина использовала временную валюту — украинский карбованец, но из-за гиперинфляции было решено ввести новую национальную валюту. Введение гривны стало важным этапом в становлении украинской государственности и экономической независимости.

Гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. Коллаж: texty.org.ua

Тогда в обращение были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен.

С 16 сентября гривна стала единственным законным платежным средством на территории Украины.

Конституция Украины

Основной Закон, который определил политическое устройство, права и свободы граждан и закрепил независимость страны, Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. 315 народных депутатов проголосовали в этот исторический день "за".

Конституция закрепила правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, а также права, свободы и обязанности граждан.

Вырезка из газеты 1996 года. Фото: Харьковский художественный музей

Процесс подготовки документа длился шесть лет — с 1990-го по 1996 год — и всего было предложено 15 проектов. Позже Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.

Оранжевая революция

После фальсификации выборов президента в ноябре 2004 года в Украине вспыхнули массовые протесты. Причиной послужило то, что победителем был объявлен Виктор Янукович, а не Виктор Ющенко, которого поддерживало большинство населения.

Тогда главным местом событий стал Майдан Независимости в Киеве, где проходили митинги, демонстрации и другие акции. Инициатором собрания выступила молодежь и интеллигенция. После многочисленных протестов и переговоров были проведены перевыборы, на которых победил Виктор Ющенко.

Люди участвуют в оранжевой революции. Фото: Музей Революции Достоинства

Оранжевая революция в истории Украины стала символом борьбы за свободу и демократию. Она подтвердила важность демократических ценностей и воли народа. И еще раз доказала всему миру, что украинцы могут бороться за справедливость в своей стране.

Начало российской агрессии

В 2014 году Россия аннексировала Крым и оккупировала часть территорий Донбасса. 20 февраля российские войска без опознавательных знаков начали операцию по захвату Крыма. Одновременно на Донбассе произошли захват городов и начало антитеррористической операции (АТО).

Для Украины эта трагедия стала толчком к новому движению. Наша страна начала восстановление армии, укрепила международную поддержку и выбрала курс на НАТО и ЕС.

Российские военные в Крыму. Фото: ВВС-Украина

В августе 2014 года фиксировалось вторжение регулярных подразделений войск Российской Федерации на территорию Украины, в частности, в районе Иловайска. Возрожденные из пепла украинские войска вели бои за Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие населенные пункты на востоке.

Эта российская агрессия привела к значительным человеческим жертвам и разрушениям. Международное сообщество призвало к прекращению войны и возвращению оккупированных территорий. Впрочем, война продолжается до сих пор.

Томос об автокефалии ПЦУ

В 2019 году Украинская православная церковь получила независимость от Москвы. Это стало важным шагом в духовном и государственном утверждении страны.

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Варфоломей вручил томос Епифанию. Фото: Фото: пресс-служба президента Украины

Первой ПЦУ признала Греческая церковь, затем Александрийский патриархат. Со всеми, кто признает ПЦУ, русская православная церковь сразу же разрывает церковное общение.

Полномасштабное вторжение России

24 февраля 2022 года в четыре часа утра Россия начала широкомасштабную войну против Украины. За эти годы уже понятно, что наша страна оказалась в эпицентре крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Следствием стали разрушенные города и инфраструктура, гибель и ранения мирных жителей, бойцов ВСУ, а также существенные экономические потери.

Российские танки в Украине. Фото: Reuters

Однако страна выстояла, объединилась и получила беспрецедентную поддержку мира. Миллионы украинцев стали на защиту свободы и независимости. Мы получаем помощь от многих стран.

К сожалению, война охватила всю территорию Украины, вызвав большой гуманитарный кризис и массовый выезд беженцев. Впрочем украинский народ демонстрирует героическое сопротивление российской агрессии. И наша борьба пока продолжается.

Кандидатство в ЕС и евроинтеграция

Несмотря на войну, Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Этому предшествовал долгий путь стремления украинцев к европейским ценностям. И мы доказали, что достойны.

23 июня 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Это решение было принято Европейским советом после подачи Украиной заявки на вступление в феврале 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: president.gov.ua

Сегодня продолжаются реформы и переговоры о членстве, что закрепляет курс на европейское будущее. Украина активно работает над выполнением условий для членства в ЕС, несмотря на продолжающуюся военную агрессию России.

Итоги

Для каждого День независимости — это какие-то собственные ассоциации. Для кого-то ступеньки истории, для другого — повод для гордости и праздника, а кто-то остановится на минутку, чтобы затаить дыхание и вспомнить погибших.

Я 24 августа обычно вспоминаю свое детство 90-х на Донбассе, когда мы праздновали День независимости весело и беззаботно. Меня наряжали в сшитый бабушкой костюм, и я иногда выступала с песнями и танцами.

Украинская национальная одежда, которую создала бабушка из Донецка для внучки. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

А позже уже со своими детьми ходила на главную площадь города, чтобы посмотреть на выступления других, попробовать что-то вкусненькое и купить на ярмарке изделия мастеров.

Для каждого свой, но один на всех самый значительный день в истории страны — День Независимости Украины. Должны бороться, чтобы сохранить и приумножить. С праздником!

