Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-годовщину провозглашения независимости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с этим важным праздником и поблагодарил героев, которые отдали свои жизни ради свободы Украины.

Об этом глава государства сказал в видеопоздравлении в воскресенье, 24 августа.

Поздравление Зеленского с Днем Независимости — что сказал президент

"Дорогие украинцы и украинки, дорогой народ! Я нахожусь сейчас здесь, в сердце Киева, на Майдане Независимости. И именно здесь лучше всего чувствуется, что такое независимость, почему она для нас так важна. И почему Майдан — гораздо больше, чем главная площадь страны. Потому что это символ — символ независимости, ее хранитель. Это место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей во времена, когда независимость оказывается под угрозой", — именно так начал поздравление глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил стойкость украинского народа. Глава государства заметил, что Украина смогла выстоять, несмотря на беду, которую принесла на наши земли Россия.

Лидер страны отметил, что Украина сможет достичь мира на всей своей земле.

"Украина верит, что сможет этого достичь — достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер и каменную выдержку. Взгляд, который мы не отводим, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое. Свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю...", — подчеркнул глава государства в поздравлении с Днем Независимости.

Также президент вспомнил о героях, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины. Он отметил, что украинцы никогда не забудут имена героев и не предадут их.

Зеленский добавил, что украинцы стремятся вернуться к мирной гражданской жизни и знают, что этого никто не подарит — "это можно только завоевать".

Президент поблагодарил всех украинцев, которые продолжают бороться за свободу и независимость — военных, врачей, учителей и др.

"Именно это мы делаем 1278 дней этой войны, войны за независимость. За каждый из этих дней я хочу поблагодарить тебя. Украинский воин. Украинский волонтер. Врач. Спасатель. Учитель. Наша молодежь. Наши родители. Каждый украинец и украинка. Спасибо вам всем. За то, что мы уже прошли и за ту страну, которую мы с вами творим вместе. За ту Украину, какой она уже есть сейчас", — поблагодарил глава государства.

Зеленский вспомнил и об операции ВСУ на Курщине — как шаг, чтобы защитить украинские территории от оккупантов.

