Трамп привітав з Днем Незалежності — Зеленський показав листа
У неділю, 24 серпня, Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. У привітанні лідер Америки згадав про повномасштабну війну Росії проти України.
Відповідний лист Трампа з привітанням опублікував Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.
Трамп привітав Україну з Днем Незалежності
"Шановний пане Президенте, від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності", — написав Трамп.
Зокрема він зазначив, що народ України "має незламний дух, а мужність України надихає багатьох". Також лідер США висловив віру у майбутнє України як незалежної держави.
"Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави.
Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Хай Бог благословить Україну", — привітав очільник Білого дому.
Зеленський відреагував на привітання Трампа з Днем Незалежності
Лідер України Володимир Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання з Днем Незалежності та опублікував листа глави Білого дому.
"Дорогий Президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїть пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше — незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", — написав Зеленський у відповідь на привітання Трампа.
Раніше Державний секретар США Марко Рубіо привітав Україну з Днем Незалежності.
Також Президент України Володимир Зеленський привітав народ з Днем Незалежності та подякував військовим ЗСУ.
