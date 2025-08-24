Відео
Головна Новини дня Трамп привітав з Днем Незалежності — Зеленський показав листа

Трамп привітав з Днем Незалежності — Зеленський показав листа

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 10:39
Трамп привітав Україну з Днем Незалежності
Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

У неділю, 24 серпня, Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. У привітанні лідер Америки згадав про повномасштабну війну Росії проти України.

Відповідний лист Трампа з привітанням опублікував Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Шановний пане Президенте, від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності", — написав Трамп.

Зокрема він зазначив, що народ України "має незламний дух, а мужність України надихає багатьох". Також лідер США висловив віру у майбутнє України як незалежної держави.

"Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави.

Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Хай Бог благословить Україну", — привітав очільник Білого дому.

Трамп
Лист Трампа з привітанням. Фото: Зеленський/X

Зеленський відреагував на привітання Трампа з Днем Незалежності

Лідер України Володимир Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання з Днем Незалежності та опублікував листа глави Білого дому.

"Дорогий Президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїть пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше — незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", — написав Зеленський у відповідь на привітання Трампа.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/X

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо привітав Україну з Днем Незалежності.

Також Президент України Володимир Зеленський привітав народ з Днем Незалежності та подякував військовим ЗСУ.

США Дональд Трамп Україна привітання День Незалежності 2025
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
