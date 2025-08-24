Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости. В поздравлении лидер Америки упомянул о полномасштабной войне России против Украины.

Соответствующее письмо Трампа с поздравлением опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

"Уважаемый господин Президент, от имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости", — написал Трамп.

В частности он отметил, что народ Украины "имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих". Также лидер США выразил веру в будущее Украины как независимого государства.

"Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства.

Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Пусть Бог благословит Украину", — поздравил глава Белого дома.

Письмо Трампа с поздравлением. Фото: Зеленский/X

Зеленский отреагировал на поздравление Трампа с Днем Независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления с Днем Независимости и опубликовал письмо главы Белого дома.

"Дорогой Президент Трамп, спасибо за искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Ценим ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоит бок о бок с Украиной, защищая самое ценное — независимость, свободу и гарантированный мир. Убеждены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", — написал Зеленский в ответ на поздравления Трампа.

Скриншот сообщения Зеленского/X

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил Украину с Днем Независимости.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ с Днем Независимости и поблагодарил военных ВСУ.