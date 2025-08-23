Відео
Україна
Келлог прибуде в Україну — ЗМІ дізнались мету візиту

Келлог прибуде в Україну — ЗМІ дізнались мету візиту

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 07:26
Кіт Келлог прибуде в Україну перед Днем незалежності — ЗМІ дізнались причину
Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: Офіс Президента України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відвідає Київ в суботу, 23 серпня. Наразі подробиць зустрічі офіційно не розголошують, однак ЗМІ змогли дізнатись причину приїзду американця.

Про мету візиту Келлога розповів репортер Reuters Грем Слеттері на своїй сторінці у соцмережі Х.

Чому Келлог їде до України

Як зазначив журналіст, Кіт Келлог у Києві планує взяти участь у молитовному сніданку. Також він відвідає інші урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України.

"Він також обговорить з лідерами дипломатичну активність цього тижня", — написав Слеттері.

Келлог прибуде з візитом в Київ
Повідомлення Грема Слеттері. Фото: скриншот

Журналіст також додає, що візит Келлога до столиці Києва відбудеться на тлі обговорення США, Україною та Європою гарантій безпеки для нашої держави. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, перед початком зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом. Йшлося про ситуацію на полі бою та об'єднання зусиль заради миру в Україні.

Також ми розповідали про зустріч Кіта Келлога з очільником МЗС України Андрієм Сибігою. Дипломати обговорили досягнення миру та нове озброєння для нашої держави.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
