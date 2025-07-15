Зустріч Сибіги з Келлогом — що відомо про розмову

Зустріч Сибіги з Кітом Келлогом. Фото: Сибіга/X

У вівторок, 15 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Глава дипломатичного відомства назвав зустріч "продуктивною".

Про це очільник МЗС України повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

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Зустріч Сибіги з Кітом Келлогом. Фото: Сибіга/X

Зустріч Сибіги з Келлогом — деталі розмови

"Я провів продуктивну зустріч з посланником президента США Кітом Келлогом, і подякував йому за те, що він приєднався до нас у День Української Державності, а також за його нещодавню участь у зустрічі "Коаліції Волі" в Римі", — повідомив Сибіга.

А також зазначив, що після вчорашньої зустрічі Келлога з Президентом Зеленським він підтвердив незмінну відданість України мирним зусиллям, спрямованим на припинення війни та відновлення миру.

"Ми вдячні Президенту Трампу за його ключове рішення надати разом з європейськими союзниками нові системи Patriot та інше озброєння", — подякував глава МЗС.

Зустріч Сибіги з Кітом Келлогом. Фото: Сибіга/X

Крім того, Сибіга повідомив, що під час його зустрічі з Келлогом сторони обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку закону про санкції проти Росії до 2025 року. А також скоординували подальші кроки для збільшення ціни війни для агресора.

"Попри те, що стверджує російська пропаганда, Росія не виграє, а Україна не програє цю війну. Насправді попри величезні ресурси та втрати, Москва не змогла досягти жодної стратегічної мети.

Настав час просувати мир силою: розширювати можливості України та посилювати трансатлантичний тиск, щоб змусити Росію припинити свою агресивну війну", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Згодом Кіт Келлог поділився подробицями зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.