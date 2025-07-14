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Келлог розкрив деталі переговорів із Зеленським у Києві

Ua en ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:19
Зустріч Зеленського та Келлога 14 липня — про що говорили
Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог поділився подробицями своєї зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися 14 липня під час його візиту до Києва.

Про це Келлог написав у соцмережі Х.

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Пост Кіта Келлога. Фото: скриншот

Про що розмова Келлога та Зеленського

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговоримо знакову угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну", — написав Келлог.

За словами Келлога, угода передбачає повне фінансування з боку країн-членів Альянсу, що дасть змогу пришвидшити постачання озброєння Україні.

Вона також сприятиме посиленню обороноздатності держави й укріпленню єдності в межах НАТО.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог приїхав до Києва. Щоб зустріти американського колегу, на вокзал прибув керівник ОПУ Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський у вечірньому зверненні також прокоментував розмову з Кітом Келлогом.  Як повідомив глава держави, розмова була продуктивною, зосередженою на безпекових викликах та шляху до досягнення справедливого миру.

Володимир Зеленський США Київ переговори Кіт Келлог
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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