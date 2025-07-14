Встреча Зеленского и Келлога 14 июля - о чем говорили

Владимир Зеленский и Кот Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Специальный представитель президента США Кит Келлог поделился подробностями своей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись 14 июля во время его визита в Киев.

Об этом Келлог написал в соцсети Х.

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О чем разговор Кэллога и Зеленского

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", — написал Келлог.

По словам Келлога, соглашение предусматривает полное финансирование со стороны стран-членов Альянса, что позволит ускорить поставки вооружения Украине.

Оно также будет способствовать усилению обороноспособности государства и укреплению единства в рамках НАТО.

Напомним, 14 июля Кит Келлог приехал в Киев. Чтобы встретить американского коллегу, на вокзал прибыл руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский в вечернем обращении также прокомментировал разговор с Китом Келлогом. Как сообщил глава государства, разговор был продуктивным, сосредоточенным на вызовах безопасности и пути к достижению справедливого мира.