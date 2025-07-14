Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Келлог раскрыл детали переговоров с Зеленским в Киеве

Келлог раскрыл детали переговоров с Зеленским в Киеве

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:19
Встреча Зеленского и Келлога 14 июля - о чем говорили
Владимир Зеленский и Кот Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Специальный представитель президента США Кит Келлог поделился подробностями своей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись 14 июля во время его визита в Киев.

Об этом Келлог написал в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:
Келлог розкрив деталі переговорів із Зеленським у Києві - фото 1
Пост Кита Келлога. Фото: скриншот

О чем разговор Кэллога и Зеленского

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", — написал Келлог.

По словам Келлога, соглашение предусматривает полное финансирование со стороны стран-членов Альянса, что позволит ускорить поставки вооружения Украине.

Оно также будет способствовать усилению обороноспособности государства и укреплению единства в рамках НАТО.

Напомним, 14 июля Кит Келлог приехал в Киев. Чтобы встретить американского коллегу, на вокзал прибыл руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский в вечернем обращении также прокомментировал разговор с Китом Келлогом. Как сообщил глава государства, разговор был продуктивным, сосредоточенным на вызовах безопасности и пути к достижению справедливого мира.

Владимир Зеленский США Киев переговоры Кит Келлог
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации