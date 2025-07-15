Встреча Сибиги с Келлогом — что известно о разговоре

Сибига встретился с Келлогом — о чем говорили
Во вторник, 15 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Глава дипломатического ведомства назвал встречу "продуктивной".
Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети X.
Встреча Сибиги с Келлогом — детали разговора
"Я провел продуктивную встречу с посланником президента США Китом Келлогом, и поблагодарил его за то, что он присоединился к нам в День Украинской Государственности, а также за его недавнее участие во встрече "Коалиции Воли" в Риме", — сообщил Сибига.
А также отметил, что после вчерашней встречи Келлога с Президентом Зеленским он подтвердил неизменную приверженность Украины мирным усилиям, направленным на прекращение войны и восстановление мира.
"Мы благодарны Президенту Трампу за его ключевое решение предоставить вместе с европейскими союзниками новые системы Patriot и другое вооружение", — поблагодарил глава МИД.
Кроме того, Сибига сообщил, что во время его встречи с Келлогом стороны обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовали двухпартийную поддержку закона о санкциях против России до 2025 года. А также скоординировали дальнейшие шаги для увеличения цены войны для агрессора.
"Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, Россия не выиграет, а Украина не проиграет эту войну. На самом деле несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не смогла достичь ни одной стратегической цели.
Пришло время продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессивную войну", — подчеркнул Сибига.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом.
Позже Кит Келлог поделился подробностями встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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