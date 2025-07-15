Встреча Сибиги с Келлогом — что известно о разговоре

Встреча Сибиги с Китом Келлогом. Фото: Сибига/X

Во вторник, 15 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Глава дипломатического ведомства назвал встречу "продуктивной".

Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети X.

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Встреча Сибиги с Китом Келлогом. Фото: Сибига/X

Встреча Сибиги с Келлогом — детали разговора

"Я провел продуктивную встречу с посланником президента США Китом Келлогом, и поблагодарил его за то, что он присоединился к нам в День Украинской Государственности, а также за его недавнее участие во встрече "Коалиции Воли" в Риме", — сообщил Сибига.

А также отметил, что после вчерашней встречи Келлога с Президентом Зеленским он подтвердил неизменную приверженность Украины мирным усилиям, направленным на прекращение войны и восстановление мира.

"Мы благодарны Президенту Трампу за его ключевое решение предоставить вместе с европейскими союзниками новые системы Patriot и другое вооружение", — поблагодарил глава МИД.

Встреча Сибиги с Китом Келлогом. Фото: Сибига/X

Кроме того, Сибига сообщил, что во время его встречи с Келлогом стороны обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовали двухпартийную поддержку закона о санкциях против России до 2025 года. А также скоординировали дальнейшие шаги для увеличения цены войны для агрессора.

"Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, Россия не выиграет, а Украина не проиграет эту войну. На самом деле несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не смогла достичь ни одной стратегической цели.

Пришло время продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессивную войну", — подчеркнул Сибига.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом.

Позже Кит Келлог поделился подробностями встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.