Кот Келлог прибудет в Украину перед Днем независимости — СМИ узнали причину

Келлог прибудет в Украину — СМИ узнали цель визита
Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог посетит Киев в субботу, 23 августа. Сейчас подробностей встречи официально не разглашают, однако СМИ смогли узнать причину приезда американца.
О цели визита Келлога рассказал репортер Reuters Грэм Слеттери на своей странице в соцсети Х.
Почему Келлог едет в Украину
Как отметил журналист, Кит Кэллог в Киеве планирует принять участие в молитвенном завтраке. Также он посетит другие торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.
"Он также обсудит с лидерами дипломатическую активность на этой неделе", — написал Слеттери.
Журналист также добавляет, что визит Келлога в столицу Киева состоится на фоне обсуждения США, Украиной и Европой гарантий безопасности для нашего государства.
Напомним, ранее мы писали о том, перед началом встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. Речь шла о ситуации на поле боя и объединении усилий ради мира в Украине.
Также мы рассказывали о встрече Кита Келлога с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Дипломаты обсудили достижения мира и новое вооружение для нашего государства.
Читайте Новини.LIVE!