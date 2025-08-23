Видео
Келлог прибудет в Украину — СМИ узнали цель визита

Келлог прибудет в Украину — СМИ узнали цель визита

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 07:26
Кот Келлог прибудет в Украину перед Днем независимости — СМИ узнали причину
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: Офис Президента Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог посетит Киев в субботу, 23 августа. Сейчас подробностей встречи официально не разглашают, однако СМИ смогли узнать причину приезда американца.

О цели визита Келлога рассказал репортер Reuters Грэм Слеттери на своей странице в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Почему Келлог едет в Украину

Как отметил журналист, Кит Кэллог в Киеве планирует принять участие в молитвенном завтраке. Также он посетит другие торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

"Он также обсудит с лидерами дипломатическую активность на этой неделе", — написал Слеттери.

Келлог прибуде з візитом в Київ Келлог прибудет с визитом в Киев — в чем причина в чому причина
Сообщение Грэма Слеттери. Фото: скриншот

Журналист также добавляет, что визит Келлога в столицу Киева состоится на фоне обсуждения США, Украиной и Европой гарантий безопасности для нашего государства.

Напомним, ранее мы писали о том, перед началом встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. Речь шла о ситуации на поле боя и объединении усилий ради мира в Украине.

Также мы рассказывали о встрече Кита Келлога с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Дипломаты обсудили достижения мира и новое вооружение для нашего государства.

