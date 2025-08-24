Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве Келлог принял участие в праздновании Дня Независимости

В Киеве Келлог принял участие в праздновании Дня Независимости

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 12:12
Спецпосланник Трампа Кэллог прибыл в Украину
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Украину. Чиновник принял участие в торжествах ко Дню Независимости в Киеве.

Об этом стало известно из трансляции торжеств ко Дню Независимости, опубликованной на сайте Офиса Президента.

Реклама
Читайте также:

Келлог приехал в Киев — детали

Сегодня, 24 августа, спецпосланник Президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Украину. Он принял участие в торжествах ко Дню Независимости.

Источники "Суспільного" подтвердили, что Келлог останется в Украине до завтра и посетит молитвенный завтрак.

Заметим, что это второй визит Келлога этим летом в Украину. Последний раз генерал посещал Киев 14 июля.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп уже поздравил украинцев с Днем Независимости.

Также с Днем Независимости Украину поздравил и секретарь США Марко Рубио.

США Дональд Трамп война в Украине Кит Келлог День Независимости 2025
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации