Спецпосланник Трампа Кэллог прибыл в Украину

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Украину. Чиновник принял участие в торжествах ко Дню Независимости в Киеве.

Об этом стало известно из трансляции торжеств ко Дню Независимости, опубликованной на сайте Офиса Президента.

Реклама

Читайте также:

Келлог приехал в Киев — детали

Сегодня, 24 августа, спецпосланник Президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Украину. Он принял участие в торжествах ко Дню Независимости.

Источники "Суспільного" подтвердили, что Келлог останется в Украине до завтра и посетит молитвенный завтрак.

Заметим, что это второй визит Келлога этим летом в Украину. Последний раз генерал посещал Киев 14 июля.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп уже поздравил украинцев с Днем Независимости.

Также с Днем Независимости Украину поздравил и секретарь США Марко Рубио.