Письмо Мелании Трамп к Путину — Кит Келлог раскрыл детали

Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал о письме первой леди Мелании Трамп к российскому диктатору Владимиру Путину. Жена американского лидера выдвинула важное требование главе Кремля.

Об этом Келлог сообщил во время молитвенного завтрака в понедельник, 25 августа.

Читайте также:

Келлог рассказал о письме Путину от Мелании Трамп

Во время своей речи американский политик заявил о том, что очень важно обеспечить детям безопасное будущее. А также вернуть всех похищенных россиянами детей на родину.

Именно на этом, по словам Келлога, настаивала Мелания Трамп в своем письме к российскому диктатору.

"У меня четыре внука, и я не хочу, чтобы они даже слышали о какой-то следующей войне. Мы хотим, чтобы больше не было уничтожения, разрушений, смертей не только для взрослых, но и для детей. Мы не хотим, чтобы похищали детей. Первая леди Мелания написала президенту Путину с требованием вернуть украинских детей. И жена президента Зеленского письменно ответила Мелании именно о том, что необходимо вернуть детей домой. Мы обязаны сделать все, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях", — сказал Келлог.

Напомним, Владимир Зеленский вручил Киту Келлогу орден "За заслуги" I степени во время торжеств ко Дню Независимости в Киеве.

А также президент Украины в комментарии Новини.LIVE ответил, что мешает его личной встрече с Путиным.