Головна Новини дня Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 13:26
Зеленський підтвердив підготовку до переговорів з Росією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України прокоментував підготовку можливих переговорів із російською стороною, які можуть відбутися за посередництва США.  За словами глави держави, робота триває й надалі.

Про це Володимир Зеленський заявив кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

На якому етапі підготовка переговорів між Зеленським та Путіним

"У нас відбулись низка зустрічей. І сьогодні буде зустріч з Келлогом в продовженнія цієї тематики, розвиток підготовки щодо можливостей майбутніх зустрічей з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди і американської команди. Буде впродовж тижня багато роботи", — повідомив Зеленський. 

Президент уточнив, що вже відбулися контакти керівника Офісу президента з Рубіо та іншими партнерами, а також обговорення на рівні міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, включно зі США. На середу запланована ще одна зустріч, де, за його словами, може бути узгоджений базовий план щодо безпекових гарантій для України.

"Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань. Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни і на яку конфігурацію. Чи готові росіяни на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів, двостороння, а потім тристороння зустріч", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, 19 серпня Білий дім США підтвердив початок підготовки зустрічі між Зеленським та Путіним. Наразі жодні деталі щодо неї невідомі, але дехто припускає, що переговори можуть відбутися у Стамбулі

Тим часом Росія фактично зриває переговорний процес, про що вже висловився Зеленський. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
