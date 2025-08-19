Що відомо про підготовку зустрічі Зеленського та Путіна - дані Білого дому

Керолайн Левітт. Фото: кадр з відео

У Білому домі підтвердили, що підготовка до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна вже триває. Однак точне місце для переговорів поки що невідомо.

Про це повідомила прессекретарка адміністрації Керолайн Левітт.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про підготовку зустрічі Зеленського та Путіна

За її словами, президент США Дональд Трамп переконаний: ключові питання війни мають вирішуватися у прямому діалозі між Києвом і Москвою.

"Президент завжди підкреслював, що в цій війні є сфери розбіжностей, які повинні обговорювати саме Україна та Росія. Він хоче, аби ці країни вели безпосередню дипломатію", — заявила Левітт.

За даними американських джерел, Вашингтон розглядає можливість проведення зустрічі у Будапешті. Водночас серед європейських лідерів більше прихильників варіанту з Женевою, яка вже не раз ставала майданчиком для важливих міжнародних переговорів.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо повідомив про "важливий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.

А також у ЗСМІ припустили, де може відбутися зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.