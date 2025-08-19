Что известно о подготовке встречи Зеленского и Путина - данные Белого дома

Кэролайн Левитт. Фото: кадр из видео

В Белом доме подтвердили, что подготовка к встрече Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина уже продолжается. Однако точное место для переговоров пока неизвестно.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт.

Что известно о подготовке встречи Зеленского и Путина

По ее словам, президент США Дональд Трамп убежден: ключевые вопросы войны должны решаться в прямом диалоге между Киевом и Москвой.

"Президент всегда подчеркивал, что в этой войне есть сферы разногласий, которые должны обсуждать именно Украина и Россия. Он хочет, чтобы эти страны вели непосредственную дипломатию", — заявила Левитт.

По данным американских источников, Вашингтон рассматривает возможность проведения встречи в Будапеште. В то же время среди европейских лидеров больше сторонников варианта с Женевой, которая уже не раз становилась площадкой для важных международных переговоров.

