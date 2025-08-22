Зустріч Зеленського і Путіна — РФ робить все, аби переговорів не було

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все для того, аби його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним не відбулась. Кремль цікавить лише те, як уникнути санкцій.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Марком Рютте 22 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що каже Зеленський про зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що Росія робить все, аби не було тристоронньої зустрічі. За його словами, у Кремлі роблять все, щоб Дональд Трамп не накладав санкцій.

"Вони роблять все, щоб США не тиснули так, як вони тиснуть. Ось, що робить Росія. І їх бажання точно не змінилися", — зазначив президент.

Глава держави також додав, що візит у Вашингтон показав, що ЄС обʼєднується на боці України. І це сигнал президенту США.

Крім того, Зеленський підкреслив, що питання про завершення війни має вирішуватися саме на рівні лідерів. Однак росіяни не роблять для цього нічого і не хочуть переговорів.

"Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони", — зазначив президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на чутки, де він зустрінеться з Путіним. За його словами, це відбудеться точно не на території РФ.

Водночас політолог Максим Несвітайлов вважає, що логічно було б провести перемовини у Стамбулі. Там вже є напрацьований майданчик і Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.