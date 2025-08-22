Відео
Головна Новини дня РФ робить все, аби зустріч не було — Зеленський про переговори

РФ робить все, аби зустріч не було — Зеленський про переговори

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 15:31
Зустріч Зеленського і Путіна — РФ робить все, аби переговорів не було
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все для того, аби його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним не відбулась. Кремль цікавить лише те, як уникнути санкцій. 

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Марком Рютте 22 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Що каже Зеленський про зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що Росія робить все, аби не було тристоронньої зустрічі. За його словами, у Кремлі роблять все, щоб Дональд Трамп не накладав санкцій.

"Вони роблять все, щоб США не тиснули так, як вони тиснуть. Ось, що робить Росія. І їх бажання точно не змінилися", — зазначив президент. 

Глава держави також додав, що візит у Вашингтон показав, що ЄС обʼєднується на боці України. І це сигнал президенту США.

Крім того, Зеленський підкреслив, що питання про завершення війни має вирішуватися саме на рівні лідерів. Однак росіяни не роблять для цього нічого і не хочуть переговорів. 

"Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони", — зазначив президент України. 

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на чутки, де він зустрінеться з Путіним. За його словами, це відбудеться точно не на території РФ. 

Водночас політолог Максим Несвітайлов вважає, що логічно було б провести перемовини у Стамбулі. Там вже є напрацьований майданчик і Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
