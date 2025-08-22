Видео
РФ делает все, чтобы встречи не было — Зеленский о переговорах

РФ делает все, чтобы встречи не было — Зеленский о переговорах

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:31
Встреча Зеленского и Путина — РФ делает все, чтобы переговоров не было
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным не состоялась. Кремль интересует лишь то, как избежать санкций.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Марком Рютте 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Что говорит Зеленский о встрече с Путиным

Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы не было трехсторонней встречи. По его словам, в Кремле делают все, чтобы Дональд Трамп не накладывал санкций.

"Они делают все, чтобы США не давили так, как они давят. Вот что делает Россия. И их желания точно не изменились", — отметил президент.

Глава государства также добавил, что визит в Вашингтон показал, что ЕС объединяется на стороне Украины. И это сигнал президенту США.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что вопрос о завершении войны должен решаться именно на уровне лидеров. Однако россияне не делают для этого ничего и не хотят переговоров. 

"Украина, в отличие от России, не боится каких-либо встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны", — отметил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский ответил на слухи, где он встретится с Путиным. По его словам, это произойдет точно не на территории РФ.

В то же время политолог Максим Несвитайлов считает, что логично было бы провести переговоры в Стамбуле. Там уже есть наработанная площадка и Реджеп Тайип Эрдоган как потенциальный модератор.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
