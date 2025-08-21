Зустріч Зеленського і Путіна — переговори можуть відбутись в Будапешті

Де зустрінуться Зеленський і Путін — президент відповів на чутки
На сьогодні остаточно ще не вирішене місце зустрічі для переговорів Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що діалог може відбутися в Будапешті і очільник США Дональд Трамп пообіцяв вплинути на політику Угорщини.
Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 20 серпня.
Зустріч Зеленського і Путіна
Зеленський розповів, що упродовж 7-10 днів після його поїздки до Вашингтона, українська сторона має отримати розуміння архітектури безпекових гарантій. Після цього буде вихід на зустріч із Путіним, однак в тристоронньому форматі — Дональд Трамп також буде присутній.
Однак лідер США запропонував інший сценарій: тристороння зустріч відбудеться вже після переговорів Зеленського і Путіна віч-на-віч.
"Я відразу відреагував, ми готові. А що, якщо росіяни не готові? Європейці порушили це питання. Якщо росіяни не готові, то ми б хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати", — наголосив Зеленський.
Де відбудуться переговори
Що стосується місця зустрічі президентів, то з Будапештом як майданчиком для переговорів все неоднозначно.
"Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни. І чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України. Але проти підтримки України", — сказав глава держави.
Водночас український лідер вважає, що цей діалог повинен відбутися в нейтральній Європі. Він навів приклад Австрії, Швеції і також погодився на Туреччину. Водночас зустріч в Москві категорично відкинув і наголосив, що про це не може бути й мови.
Як Зеленський готується до зустрічі з Путіним
Президент України наголосив, що нам дуже потрібна ця зустріч і Київ готовий до будь-якої конфігурації переговорів з російською стороною, аби закінчити війну.
"Нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили", — наголосив Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що для Трампа також важливо завершити цю війну і йому "потрібно вийти з цього з успіхом".
Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Зеленського та Путіна. Однак точне місце для переговорів поки що невідомо.
Водночас Дональд Трамп наполягає на переговорах в Будапешті. За даними ЗМІ, він навіть дзвонив до Віктора Орбана, однак офіційно ця інформація не підтверджена.
Водночас політолог Максим Несвітайлов вважає, що логічно було б провести перемовини у Стамбулі. Там вже є напрацьований майданчик і Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.
