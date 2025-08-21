Зустріч Зеленського і Путіна — переговори можуть відбутись в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

На сьогодні остаточно ще не вирішене місце зустрічі для переговорів Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що діалог може відбутися в Будапешті і очільник США Дональд Трамп пообіцяв вплинути на політику Угорщини.

Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 20 серпня.

Зустріч Зеленського і Путіна

Зеленський розповів, що упродовж 7-10 днів після його поїздки до Вашингтона, українська сторона має отримати розуміння архітектури безпекових гарантій. Після цього буде вихід на зустріч із Путіним, однак в тристоронньому форматі — Дональд Трамп також буде присутній.

Однак лідер США запропонував інший сценарій: тристороння зустріч відбудеться вже після переговорів Зеленського і Путіна віч-на-віч.

"Я відразу відреагував, ми готові. А що, якщо росіяни не готові? Європейці порушили це питання. Якщо росіяни не готові, то ми б хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати", — наголосив Зеленський.

Де відбудуться переговори

Що стосується місця зустрічі президентів, то з Будапештом як майданчиком для переговорів все неоднозначно.

"Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни. І чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України. Але проти підтримки України", — сказав глава держави.

Водночас український лідер вважає, що цей діалог повинен відбутися в нейтральній Європі. Він навів приклад Австрії, Швеції і також погодився на Туреччину. Водночас зустріч в Москві категорично відкинув і наголосив, що про це не може бути й мови.

Як Зеленський готується до зустрічі з Путіним

Президент України наголосив, що нам дуже потрібна ця зустріч і Київ готовий до будь-якої конфігурації переговорів з російською стороною, аби закінчити війну.

"Нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили", — наголосив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що для Трампа також важливо завершити цю війну і йому "потрібно вийти з цього з успіхом".

Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Зеленського та Путіна. Однак точне місце для переговорів поки що невідомо.

Водночас Дональд Трамп наполягає на переговорах в Будапешті. За даними ЗМІ, він навіть дзвонив до Віктора Орбана, однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Водночас політолог Максим Несвітайлов вважає, що логічно було б провести перемовини у Стамбулі. Там вже є напрацьований майданчик і Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.