Встреча Зеленского и Путина — переговоры могут состояться в Будапеште

На сегодня окончательно еще не решено место встречи для переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что диалог может состояться в Будапеште и глава США Дональд Трамп пообещал повлиять на политику Венгрии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами 20 августа.

Встреча Зеленского и Путина

Зеленский рассказал, что в течение 7-10 дней после его поездки в Вашингтон, украинская сторона должна получить понимание архитектуры гарантий безопасности. После этого будет выход на встречу с Путиным, однако в трехстороннем формате — Дональд Трамп также будет присутствовать.

Однако лидер США предложил другой сценарий: трехсторонняя встреча состоится уже после переговоров Зеленского и Путина с глазу на глаз.

"Я сразу отреагировал, мы готовы. А что, если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если россияне не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это. Мы надеемся, что Америка будет реагировать", — подчеркнул Зеленский.

Где состоятся переговоры

Что касается места встречи президентов, то с Будапештом как площадкой для переговоров все неоднозначно.

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины", — сказал глава государства.

В то же время украинский лидер считает, что этот диалог должен состояться в нейтральной Европе. Он привел пример Австрии, Швеции и также согласился на Турцию. В то же время встречу в Москве категорически отверг и подчеркнул, что об этом не может быть и речи.

Как Зеленский готовится к встрече с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что нам очень нужна эта встреча и Киев готов к любой конфигурации переговоров с российской стороной, чтобы закончить войну.

"Нам нужна эта встреча. Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что они так хотят закончить войну, как говорили", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что для Трампа также важно завершить эту войну и ему "нужно выйти из этого с успехом".

Напомним, ранее Белый дом подтвердил подготовку встречи Зеленского и Путина. Однако точное место для переговоров пока неизвестно.

В то же время Дональд Трамп настаивает на переговорах в Будапеште. По данным СМИ, он даже звонил Виктору Орбану, однако официально эта информация не подтверждена.

В то же время политолог Максим Несвитайлов считает, что логично было бы провести переговоры в Стамбуле. Там уже есть наработанная площадка и Реджеп Тайип Эрдоган как потенциальный модератор.