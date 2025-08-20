Політолог припустив, де зустрінуться Зеленський, Путін і Трамп

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Політолог Максим Несвітайлов припустив, в якій країні може відбутися тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. На думку експерта, логічно було б провести перемовини у Стамбулі.

Про це Максим Несвітайлов сказав в ефірі День.LIVE у середу, 20 серпня.

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна — в якій країні відбудеться

Політолог Максим Несвітайлов зазначив, що найлогічніше було б провести перемовини у Стамбулі. Адже там є напрацьований майданчик і Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.

Однак за словами політолога, можливо, такий формат не подобається Путіну через активну позицію турецького президента. Як альтернатива — Будапешт, де прем'єр Угорщини Віктор Орбан був би більш лояльним до російської сторони.

"Найбільш логічним виглядало проведення цих перемовин у Стамбулі. Там є напрацьований майданчик та Ердоган, який міг би виступити модератором. Але, можливо, Путіну це не подобається, тому що Ердоган надто суб'єктний. Орбан все ж таки як господар цього саміту однозначно був би більш прихильний саме до Путіна", — сказав Несвітайлов.

Водночас експерт наголосив, що важливіше не місце проведення, а сам факт зустрічі та її хід. На його думку, Росія намагатиметься зірвати процес або спровокувати президента Зеленського на емоційну реакцію. Однак, за словами політолога, зустріч усе ж таки, швидше за все, відбудеться.

"Але направду не так важливе місце, де буде проводитися цей саміт, як те, чи буде він взагалі. І як він буде проходити. Тому що РФ однозначно спробує зірвати цей процес, щоб звинуватити у цьому Україну. Вони будуть робити все можливе, щоб спровокувати українську сторону, Зеленського, на якусь емоційну реакцію, на агресію, це стовідсотково буде", — резюмував політолог.

Нещодавно стало відомо, що російська сторона хоче підвищити рівень глав делегацій на перемовинах з Україною.

Також ми інформували, що Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Путіна провести перемовини у Москві.