Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Політолог припустив, де може відбутися тристороння зустріч

Політолог припустив, де може відбутися тристороння зустріч

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 19:00
Політолог припустив, де зустрінуться Зеленський, Путін і Трамп
Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Політолог Максим Несвітайлов припустив, в якій країні може відбутися тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. На думку експерта, логічно було б провести перемовини у Стамбулі.

Про це Максим Несвітайлов сказав в ефірі День.LIVE у середу, 20 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна — в якій країні відбудеться

Політолог Максим Несвітайлов зазначив, що найлогічніше було б провести перемовини у Стамбулі. Адже там є напрацьований майданчик і Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган як потенційний модератор.

Однак за словами політолога, можливо, такий формат не подобається Путіну через активну позицію турецького президента. Як альтернатива — Будапешт, де прем'єр Угорщини Віктор Орбан був би більш лояльним до російської сторони.

"Найбільш логічним виглядало проведення цих перемовин у Стамбулі. Там є напрацьований майданчик та Ердоган, який міг би виступити модератором. Але, можливо, Путіну це не подобається, тому що Ердоган надто суб'єктний. Орбан все ж таки як господар цього саміту однозначно був би більш прихильний саме до Путіна", — сказав Несвітайлов.

Водночас експерт наголосив, що важливіше не місце проведення, а сам факт зустрічі та її хід. На його думку, Росія намагатиметься зірвати процес або спровокувати президента Зеленського на емоційну реакцію. Однак, за словами політолога, зустріч усе ж таки, швидше за все, відбудеться.

"Але направду не так важливе місце, де буде проводитися цей саміт, як те, чи буде він взагалі. І як він буде проходити. Тому що РФ однозначно спробує зірвати цей процес, щоб звинуватити у цьому Україну. Вони будуть робити все можливе, щоб спровокувати українську сторону, Зеленського, на якусь емоційну реакцію, на агресію, це стовідсотково буде", — резюмував політолог.

Нещодавно стало відомо, що російська сторона хоче підвищити рівень глав делегацій на перемовинах з Україною.

Також ми інформували, що Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Путіна провести перемовини у Москві.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації