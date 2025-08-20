РФ хоче підвищити рівень глав делегацій на перемовинах

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Кремль пропонує підвищити рівень глава делегацій на перемовинах з Україною. Таку заяву зробив очільник Міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

Про це інформують російські ЗМІ.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала підвищити рівень глав делегацій на перемовинах з Україною.

Відтак, це може стати кроком на шляху до зустрічі віч-на-віч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

Однак попри заяву Лаврова, наразі невідомо, до якого рівня Москва пропонує підвищити рівень делегацій.

Зауважимо, що під час перемовин у липні цього року в Стамбулі українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, тоді як найвищим представником Москви був радник Путіна та голова Союзу письменників РФ Володимир Мединський.

Нагадаємо, що Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Путіна провести перемовини у Москві.

А у Білому домі відповіли, чи погодився Путін зустрітися із Зеленським віч-на-віч.