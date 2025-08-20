РФ хочет повысить уровень глав делегаций на переговорах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

Кремль предлагает повысить уровень глава делегаций на переговорах с Украиной. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

Об этом информируют российские СМИ.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Следовательно, это может стать шагом на пути к встрече с глазу на глаз Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Однако несмотря на заявление Лаврова, пока неизвестно, до какого уровня Москва предлагает повысить уровень делегаций.

Заметим, что во время переговоров в июле этого года в Стамбуле украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, тогда как высшим представителем Москвы был советник Путина и председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский.

Напомним, что Зеленский отказался от предложения российского диктатора Путина провести переговоры в Москве.

А в Белом доме ответили, согласился ли Путин встретиться с Зеленским с глазу на глаз.