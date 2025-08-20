Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия предлагает повысить уровень глав делегаций на переговорах

Россия предлагает повысить уровень глав делегаций на переговорах

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:28
РФ хочет повысить уровень глав делегаций на переговорах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

Кремль предлагает повысить уровень глава делегаций на переговорах с Украиной. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

Об этом информируют российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Переговоры РФ и Украины — что говорят в Кремле

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Следовательно, это может стать шагом на пути к встрече с глазу на глаз Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Однако несмотря на заявление Лаврова, пока неизвестно, до какого уровня Москва предлагает повысить уровень делегаций.

Заметим, что во время переговоров в июле этого года в Стамбуле украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, тогда как высшим представителем Москвы был советник Путина и председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский.

Напомним, что Зеленский отказался от предложения российского диктатора Путина провести переговоры в Москве.

А в Белом доме ответили, согласился ли Путин встретиться с Зеленским с глазу на глаз.

владимир путин переговоры Сергей Лавров война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации