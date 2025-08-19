Відео
Зеленський відхилив пропозицію переговорів у Москві — AFP

Зеленський відхилив пропозицію переговорів у Москві — AFP

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 18:44
Зеленський відмовив Путіну від зустрічі в Москві
Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Володиміра Путіна провести зустріч у Москві. Ідея московського майданчика пролунала під час телефонної розмови між Президентом США Дональдом Трампом і Путіним, однак Київ дав негативну відповідь.

Про це повідомляє BFMTV media із посиланням на агентство AFP .

Відмова від московського майданчика переговорів

За інформацією агентства APF, Путін повідомив своєму американському колезі Дональду Трампу про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Також Путін запропонував Москву як місце для можливих перемовин із Зеленським. Джерела, обізнані з деталями розмови, стверджують, що український президент не прийняв цю пропозицію.

"Путін згадав Москву" під час їхньої розмови в понеділок, повідомило одне з джерел AFP, додавши, що Зеленський відповів "ні".

Повідомлення про відмову свідчить про намір Києва шукати інший, прийнятніший майданчик для діалогу з урахуванням безпекових та політичних умов. Подальші контакти сторін, за даними джерел, залежатимуть від форматів і гарантій, які можуть забезпечити результативність майбутніх переговорів. Так, прийняти зустріч Зеленського та Путіна пропонує Швейцарія. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував взаємини між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, зауваживши, що діалог між ними вибудовується краще, ніж він очікував. 

Раніше ми також інформували, що Трамп заявив: Україна отримає "багато землі". Він підкреслив, що саме такий сценарій бачить як один із потенційних результатів домовленостей.

Володимир Зеленський володимир путін Москва зустріч мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
