Зеленський відмовив Путіну від зустрічі в Москві

Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції російського диктатора Володиміра Путіна провести зустріч у Москві. Ідея московського майданчика пролунала під час телефонної розмови між Президентом США Дональдом Трампом і Путіним, однак Київ дав негативну відповідь.

Про це повідомляє BFMTV media із посиланням на агентство AFP .

Реклама

Читайте також:

Відмова від московського майданчика переговорів

За інформацією агентства APF, Путін повідомив своєму американському колезі Дональду Трампу про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Також Путін запропонував Москву як місце для можливих перемовин із Зеленським. Джерела, обізнані з деталями розмови, стверджують, що український президент не прийняв цю пропозицію.

"Путін згадав Москву" під час їхньої розмови в понеділок, повідомило одне з джерел AFP, додавши, що Зеленський відповів "ні".

Повідомлення про відмову свідчить про намір Києва шукати інший, прийнятніший майданчик для діалогу з урахуванням безпекових та політичних умов. Подальші контакти сторін, за даними джерел, залежатимуть від форматів і гарантій, які можуть забезпечити результативність майбутніх переговорів. Так, прийняти зустріч Зеленського та Путіна пропонує Швейцарія.

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував взаємини між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, зауваживши, що діалог між ними вибудовується краще, ніж він очікував.

Раніше ми також інформували, що Трамп заявив: Україна отримає "багато землі". Він підкреслив, що саме такий сценарій бачить як один із потенційних результатів домовленостей.