Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: ОПУ

У вівторок, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Під час спілкування сторони обговорили, зокрема, новий пакет санкцій проти Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поговорив з Антоніу Коштою — деталі

Зеленський повідомив, що сьогодні Антоніу Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам вчорашніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні.

"Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, — це найважливіше досягнення нашої спільної роботи — усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", — зазначив президент України.

Також він додав, що обговорив з Антоніу Коштою результати засідання Євроради й подальші спільні дії. Лідери домовилися, що й надалі тісно працюватимуть разом.

"Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну", — поінформував Зеленський.

Окремо сторони обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні, де зустрівся з Трампом та лідерами ЄС.

А ЗМІ припустили, де може відбутися зустріч Зеленського та російського диктатора Путіна.