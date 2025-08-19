Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции против РФ

Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:59
Зеленский поговорил с Антониу Коштой
Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: ОПУ

Во вторник, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Во время общения стороны обсудили, в частности, новый пакет санкций против России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с Антониу Коштой — детали

Зеленский сообщил, что сегодня Антониу Кошта провел заседание Евросовета, посвященное итогам вчерашних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

"Мы сделали важный шаг для окончания этой войны и обеспечения безопасности для Украины и всей Европы. Надежные гарантии безопасности для Украины, которые сработают, — это важнейшее достижение нашей совместной работы — всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость", — отметил президент Украины.

Также он добавил, что обсудил с Антониу Коштой результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия. Лидеры договорились, что и в дальнейшем будут тесно работать вместе.

"Также мы говорили о наших дальнейших шагах и подготовке нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Давление должно усиливаться, пока Россия не сделает реальных шагов, чтобы остановить войну", — проинформировал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров.

Зеленський переговори
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что Зеленский подвел итоги переговоров в Вашингтоне, где встретился с Трампом и лидерами ЕС.

А СМИ предположили, где может состояться встреча Зеленского и российского диктатора Путина.

Владимир Зеленский санкции против России война в Украине Антониу Кошта Европейский совет
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
