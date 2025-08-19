Видео
Главная Новости дня Зеленский отклонил предложение переговоров в Москве — AFP

Зеленский отклонил предложение переговоров в Москве — AFP

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:44
Зеленский отказал Путину во встрече в Москве
Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского диктатора Владимира Путина провести встречу в Москве. Идея московской площадки прозвучала во время телефонного разговора между Президентом США Дональдом Трампом и Путиным, однако Киев дал отрицательный ответ.

Об этом сообщает BFMTV media со ссылкой на агентство AFP.

Отказ от московской площадки переговоров

По информации агентства APF, Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Путин предложил Москву как место для возможных переговоров с Зеленским. Источники, знакомые с деталями разговора, утверждают, что украинский президент не принял это предложение.

"Путин упомянул Москву" во время их разговора в понедельник, сообщил один из источников AFP, добавив, что Зеленский ответил "нет".

Сообщение об отказе свидетельствует о намерении Киева искать другую, более приемлемую площадку для диалога с учетом безопасности и политических условий. Дальнейшие контакты сторон, по данным источников, будут зависеть от форматов и гарантий, которые могут обеспечить результативность будущих переговоров. Так, принять встречу Зеленского и Путина предлагает Швейцария.

Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал взаимоотношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что диалог между ними выстраивается лучше, чем он ожидал.

Ранее мы также информировали, что Трамп заявил: Украина получит "много земли". Он подчеркнул, что именно такой сценарий видит как один из потенциальных результатов договоренностей.

Владимир Зеленский владимир путин Москва встреча мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
