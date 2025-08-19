Трамп зробив заяву щодо повернення територій України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією в межах мирного врегулювання. Американський лідер зазначив, що України отримає "багато землі".

Дональд Трамп у відповідь на запитання про можливі обміни землями в рамках мирного врегулювання, сказав:

Слухайте, всі можуть прикидатися, але Україна поверне своє життя. Вони припинять вбивства людей і отримають багато землі.

Утім, президент США не сказав, доведеться Україні виводити війська з Донбасу чи ні:

Ви всі бачили карту. Великий шматок території захоплено, і ця територія вже взята. Зараз говорять про Донбас, але Донбас, як відомо, на 79% під контролем Росії. Тож вони розуміють, що це означає...

