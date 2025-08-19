Відео
Головна Новини дня Трамп висловився про участь військових США у миротворчій місії

Трамп висловився про участь військових США у миротворчій місії

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:26
Трамп висловився про участь військових США у миротворчій місії
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові відправити свої війська для забезпечення миру. Проте він наголосив, що американські військові в таких операціях не братимуть участі.

Про це повідомляє видання News Sky.

Читайте також:

Участь військових США у миротворчій місії Європи

За його словами, союзники "хочуть мати чоботи в землі" і він не бачить у цьому проблеми. При цьому Трамп дав упевненість, що США залишаться осторонь.

"У вас є моя гарантія, і я президент", — сказав він, відповідаючи на питання про можливість появи американських солдатів у зоні конфлікту.

Трамп також висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін "буде добрим".

"Якщо це виявиться не так, ситуація стане важкою", — зазначив він.

Крім того, політик заявив, що, на його думку, Володимир Зеленський та Володимир Путін "почують один одного добре".

Підсумовуючи, Трамп наголосив, що його головна мета — "зупинити вбивства людей".

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Дональдом Трампа стала "значним кроком" на шляху до завершення війни, а також до зміцнення безпеки України та її громадян. 

Крім того, на заході були присутні лідери європейських країн, які зробили низку заяв на підтримку України.

США Дональд Трамп армія війна в Україні миротворці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
