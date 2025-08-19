Трамп высказался об участии военных США в миротворческой миссии

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира. Однако он подчеркнул, что американские военные в таких операциях участвовать не будут.

Об этом сообщает издание News Sky.

Участие военных США в миротворческой миссии Европы

По его словам, союзники "хотят иметь сапоги в земле" и он не видит в этом проблемы. При этом Трамп дал уверенность, что США останутся в стороне.

"У вас есть моя гарантия, и я президент", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности появления американских солдат в зоне конфликта.

Трамп также выразил надежду, что президент России Владимир Путин "будет добрым".

"Если это окажется не так, ситуация станет тяжелой", — отметил он.

Кроме того, политик заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский и Владимир Путин "услышат друг друга хорошо".

Подытоживая, Трамп подчеркнул, что его главная цель — "остановить убийства людей".

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампа стала "значительным шагом" на пути к завершению войны, а также к укреплению безопасности Украины и ее граждан.

Кроме того, на мероприятии присутствовали лидеры европейских стран, которые сделали ряд заявлений в поддержку Украины.