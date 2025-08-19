Трамп сделал заявление относительно возвращения территорий Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования. Американский лидер отметил, что Украина получит "много земли".

Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News во вторник, 19 августа.

Трамп об обмене территориями

Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного урегулирования полномасштабной войны Украина получит "много земли".

Лидер США в ответ на вопрос о возможных обменах землями в рамках мирного урегулирования, сказал:

"Слушайте, все могут притворяться, но Украина вернет свою жизнь. Они прекратят убийства людей и получат много земли".

Однако президент США не сказал, придется Украине выводить войска с Донбасса или нет.

"Вы все видели карту. Большой кусок территории захвачен, и эта территория уже взята. Сейчас говорят о Донбассе, но Донбасс, как известно, на 79% под контролем России. Поэтому они понимают, что это означает..." — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира, однако есть нюанс.

Также стало известно, что Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом не отверг идею территориальных компромиссов.