Трамп сделал заявление относительно возвращения территорий Украины

Трамп ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования. Американский лидер отметил, что Украина получит "много земли".
Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News во вторник, 19 августа.
Трамп об обмене территориями
Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного урегулирования полномасштабной войны Украина получит "много земли".
Лидер США в ответ на вопрос о возможных обменах землями в рамках мирного урегулирования, сказал:
"Слушайте, все могут притворяться, но Украина вернет свою жизнь. Они прекратят убийства людей и получат много земли".
Однако президент США не сказал, придется Украине выводить войска с Донбасса или нет.
"Вы все видели карту. Большой кусок территории захвачен, и эта территория уже взята. Сейчас говорят о Донбассе, но Донбасс, как известно, на 79% под контролем России. Поэтому они понимают, что это означает..." — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира, однако есть нюанс.
Также стало известно, что Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом не отверг идею территориальных компромиссов.
