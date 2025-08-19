Відео
Головна Новини дня Зеленський готовий говорити про території на переговорах — WSJ

Зеленський готовий говорити про території на переговорах — WSJ

Ua en ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:55
Зеленський заявив про готовність говорити про території
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: The Hill

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом не відкинув ідею територіальних компромісів, хоча раніше наголошував на неможливості цього процесу через конституційні обмеження. Трамп наполягає на прямій зустрічі Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Читайте також:

Трамп наполягає на зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп у понеділок закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна провести мирні переговори віч-на-віч. За його словами, лише особиста зустріч двох сторін може стати першим кроком до припинення війни. Американський лідер запропонував, аби після таких перемовин відбулася масштабна конференція за участі трьох сторін під проводом США.

Зеленський публічно підтримав ідею мирного саміту, підкресливши, що Київ готовий до дипломатичних рішень. Однак він пояснив Трампу, що будь-які територіальні обміни — процес надзвичайно складний. Йдеться не лише про юридичні перепони у вигляді конституційних заборон, але й про людський вимір, адже мова йде про переселення сотень тисяч людей.

Попри це, Зеленський припустив, що у теорії може бути розглянутий варіант "пропорційного обміну" територіями.  Водночас європейські лідери закликали Київ не поступатися жодними стратегічно важливими містами, вбачаючи у цьому небезпечний прецедент.

Трамп після розмови з Путіним у своїх соцмережах уточнив, що насамперед Зеленському та Путіну слід зустрітися без посередників. Лише після цього він готовий організувати тристоронній саміт за участю США. 

Нагадаємо, що Зеленський та Трамп під час зустрічі у Вашингтоні не лише обговорили ключові питання, а й обмінялися символічними подарунками

Раніше ми також інформували, що Зеленський підтвердив: Київ планує масштабну закупівлю американської зброї на суму близько ста мільярдів доларів. 

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
