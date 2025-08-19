Зеленский заявил о готовности говорить о территориях

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: The Hill

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом не отверг идею территориальных компромиссов, хотя ранее подчеркивал невозможность этого процесса из-за конституционных ограничений. Трамп настаивает на прямой встрече Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина провести мирные переговоры с глазу на глаз. По его словам, только личная встреча двух сторон может стать первым шагом к прекращению войны. Американский лидер предложил, чтобы после таких переговоров состоялась масштабная конференция с участием трех сторон под руководством США.

Зеленский публично поддержал идею мирного саммита, подчеркнув, что Киев готов к дипломатическим решениям. Однако он объяснил Трампу, что любые территориальные обмены — процесс чрезвычайно сложный. Речь идет не только о юридических преградах в виде конституционных запретов, но и о человеческом измерении, ведь речь идет о переселении сотен тысяч людей.

Несмотря на это, Зеленский предположил, что в теории может быть рассмотрен вариант "пропорционального обмена" территориями. В то же время европейские лидеры призвали Киев не уступать никакие стратегически важные города, видя в этом опасный прецедент.

Трамп после разговора с Путиным в своих соцсетях уточнил, что прежде всего Зеленскому и Путину следует встретиться без посредников. Только после этого он готов организовать трехсторонний саммит с участием США.

Напомним, что Зеленский и Трамп во время встречи в Вашингтоне не только обсудили ключевые вопросы, но и обменялись символическими подарками.

Ранее мы также информировали, что Зеленский подтвердил: Киев планирует масштабную закупку американского оружия на сумму около ста миллиардов долларов.