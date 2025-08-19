Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский готов говорить о территориях на переговорах — WSJ

Зеленский готов говорить о территориях на переговорах — WSJ

Ua en ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:55
Зеленский заявил о готовности говорить о территориях
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: The Hill

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом не отверг идею территориальных компромиссов, хотя ранее подчеркивал невозможность этого процесса из-за конституционных ограничений. Трамп настаивает на прямой встрече Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Реклама
Читайте также:

Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина провести мирные переговоры с глазу на глаз. По его словам, только личная встреча двух сторон может стать первым шагом к прекращению войны. Американский лидер предложил, чтобы после таких переговоров состоялась масштабная конференция с участием трех сторон под руководством США.

Зеленский публично поддержал идею мирного саммита, подчеркнув, что Киев готов к дипломатическим решениям. Однако он объяснил Трампу, что любые территориальные обмены — процесс чрезвычайно сложный. Речь идет не только о юридических преградах в виде конституционных запретов, но и о человеческом измерении, ведь речь идет о переселении сотен тысяч людей.

Несмотря на это, Зеленский предположил, что в теории может быть рассмотрен вариант "пропорционального обмена" территориями. В то же время европейские лидеры призвали Киев не уступать никакие стратегически важные города, видя в этом опасный прецедент.

Трамп после разговора с Путиным в своих соцсетях уточнил, что прежде всего Зеленскому и Путину следует встретиться без посредников. Только после этого он готов организовать трехсторонний саммит с участием США.

Напомним, что Зеленский и Трамп во время встречи в Вашингтоне не только обсудили ключевые вопросы, но и обменялись символическими подарками.

Ранее мы также информировали, что Зеленский подтвердил: Киев планирует масштабную закупку американского оружия на сумму около ста миллиардов долларов.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации