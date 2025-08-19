Відео
Головна Новини дня Зеленський і Трамп обмінялися цінними подарунками у Білому домі

Зеленський і Трамп обмінялися цінними подарунками у Білому домі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 09:56
Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі — лідери обмінялися подарунками
Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та американський президент Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі провели не лише змістовну розмову. Лідери вручили один одному особливі подарунки.

Про це повідомила пресслужба президента у вівторок, 19 серпня.

Читайте також:

Зеленський і Трамп зробили один одному подарунки

Під час зустрічі у Вашингтоні президент України вручив Трампу ключку для гольфу. Вона належала молодшому сержанту Збройних Сил України Костянтину Картавцеву. Воїн у перші місяці повномасштабного російського вторгнення втратив ногу, рятуючи своїх побратимів.

Трамп із вдячністю прийняв подарунок і записав відеозвернення, в якому подякував Картавцеву.

У відповідь президент США передав Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Нагадаємо, президент України також подякував Трампу та його дружині за кроки до наближення миру та підтримку українських дітей.

Крім того, Зеленський підтвердив, що Україна має намір закупити зброю в США.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
