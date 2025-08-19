Видео
Главная Новости дня Зеленский и Трамп обменялись ценными подарками в Белом доме

Зеленский и Трамп обменялись ценными подарками в Белом доме

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 09:56
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме — лидеры обменялись подарками
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме провели не только содержательную беседу. Лидеры вручили друг другу особые подарки.

Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 19 августа.

Читайте также:

Зеленский и Трамп сделали друг другу подарки

Во время встречи в Вашингтоне президент Украины вручил Трампу клюшку для гольфа. Она принадлежала младшему сержанту Вооруженных Сил Украины Константину Картавцеву. Воин в первые месяцы полномасштабного российского вторжения потерял ногу, спасая своих собратьев.

Трамп с благодарностью принял подарок и записал видеообращение, в котором поблагодарил Картавцева.

В ответ президент США передал Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Напомним, президент Украины также поблагодарил Трампа и его жену за шаги к приближению мира и поддержку украинских детей.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина намерена закупить оружие в США.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
