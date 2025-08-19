США відповіли, чи погодився Путін зустрітися із Зеленським

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін. Фото: Reuters

У Білому домі відповіли, чи погодився російський диктатор Путін особисто зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що очільник країни-агресорки дав таку обіцянку.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 19 серпня.

Чи погодився Путін на зустріч із Зеленським віч-на-віч

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, російський диктатор Путін пообіцяв напряму зустрітися із лідером України Володимиром Зеленським.

У відповідь на запитання, чи обіцяв Путін зустрітися безпосередньо із Володимиром Зеленським, вона сказала: "Так, обіцяв".

Тим часом в МЗС РФ сьогодні повідомили, що зустріч українського президента та російського диктатора можлива лише після "ретельної підготовки".

Нагадаємо, що Зеленський відмовився від пропозиції Путіна провести переговори у Москві.

Водночас Дональд Трамп зробив заяву про нібито порозуміння між Путіним і Зеленським.