США відповіли, чи погодився Путін зустрітися із Зеленським

У Білому домі розповіли, що Путін сказав про зустріч з Зеленським
У Білому домі відповіли, чи погодився російський диктатор Путін особисто зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що очільник країни-агресорки дав таку обіцянку.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 19 серпня.
Чи погодився Путін на зустріч із Зеленським віч-на-віч
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, російський диктатор Путін пообіцяв напряму зустрітися із лідером України Володимиром Зеленським.
У відповідь на запитання, чи обіцяв Путін зустрітися безпосередньо із Володимиром Зеленським, вона сказала: "Так, обіцяв".
Тим часом в МЗС РФ сьогодні повідомили, що зустріч українського президента та російського диктатора можлива лише після "ретельної підготовки".
Нагадаємо, що Зеленський відмовився від пропозиції Путіна провести переговори у Москві.
Водночас Дональд Трамп зробив заяву про нібито порозуміння між Путіним і Зеленським.
