США ответили, согласился ли Путин встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин. Фото: Reuters

В Белом доме ответили, согласился ли российский диктатор Путин лично встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что глава страны-агрессора дал такое обещание.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 19 августа.

Согласился ли Путин на встречу с Зеленским с глазу на глаз

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, российский диктатор Путин пообещал напрямую встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В ответ на вопрос, обещал ли Путин встретиться непосредственно с Владимиром Зеленским, она сказала: "Да, обещал".

Между тем в МИД РФ сегодня сообщили, что встреча украинского президента и российского диктатора возможна только после "тщательной подготовки".

Напомним, что Зеленский отказался от предложения Путина провести переговоры в Москве.

В то же время Дональд Трамп сделал заявление о якобы взаимопонимании между Путиным и Зеленским.