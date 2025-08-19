США ответили, согласился ли Путин встретиться с Зеленским

В Белом доме рассказали, что Путин сказал о встрече с Зеленским
В Белом доме ответили, согласился ли российский диктатор Путин лично встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что глава страны-агрессора дал такое обещание.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 19 августа.
Согласился ли Путин на встречу с Зеленским с глазу на глаз
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, российский диктатор Путин пообещал напрямую встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.
В ответ на вопрос, обещал ли Путин встретиться непосредственно с Владимиром Зеленским, она сказала: "Да, обещал".
Между тем в МИД РФ сегодня сообщили, что встреча украинского президента и российского диктатора возможна только после "тщательной подготовки".
Напомним, что Зеленский отказался от предложения Путина провести переговоры в Москве.
В то же время Дональд Трамп сделал заявление о якобы взаимопонимании между Путиным и Зеленским.
