Политолог предположил, где встретятся Зеленский, Путин и Трамп

Политолог Максим Несвитайлов предположил, в какой стране может состояться трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. По мнению эксперта, логично было бы провести переговоры в Стамбуле.

Об этом Максим Несвитайлов сказал в эфире День.LIVE в среду, 20 августа.

Встреча Зеленского, Трампа и Путина — в какой стране состоится

Политолог Максим Несвитайлов отметил, что логичнее всего было бы провести переговоры в Стамбуле. Ведь там есть наработанная площадка и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как потенциальный модератор.

Однако по словам политолога, возможно, такой формат не нравится Путину из-за активной позиции турецкого президента. Как альтернатива — Будапешт, где премьер Венгрии Виктор Орбан был бы более лояльным к российской стороне.

"Наиболее логичным выглядело проведение этих переговоров в Стамбуле. Там есть наработанная площадка и Эрдоган, который мог бы выступить модератором. Но, возможно, Путину это не нравится, потому что Эрдоган слишком субъектный. Орбан все же как хозяин этого саммита однозначно был бы более благосклонен именно к Путину", — сказал Несвитайлов.

В то же время эксперт подчеркнул, что важнее не место проведения, а сам факт встречи и ее ход. По его мнению, Россия будет пытаться сорвать процесс или спровоцировать президента Зеленского на эмоциональную реакцию. Однако, по словам политолога, встреча все же, скорее всего, состоится.

"Но действительно не так важно место, где будет проводиться этот саммит, как то, будет ли он вообще. И как он будет проходить. Потому что РФ однозначно попытается сорвать этот процесс, чтобы обвинить в этом Украину. Они будут делать все возможное, чтобы спровоцировать украинскую сторону, Зеленского, на какую-то эмоциональную реакцию, на агрессию, это стопроцентно будет", — резюмировал политолог.

Недавно стало известно, что российская сторона хочет повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной.

Также мы информировали, что Зеленский отказался от предложения российского диктатора Путина провести переговоры в Москве.