Головна Новини дня Трамп хоче переговори в Будапешті — Туск нагадав про меморандум

Трамп хоче переговори в Будапешті — Туск нагадав про меморандум

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:59
Трамп хоче переговори в Будапешті — Туск нагадав меморандум
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обговорив із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном ідею потенційних переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським у Будапешті, однак офіційних підтверджень розмови наразі немає.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Трамп і Орбан обговорили ЄС для України та можливий саміт

За інформацією джерел, знайомих із перебігом контактів, Трамп телефонував Орбану ввечері 19 серпня, щоби з’ясувати позицію Будапешта щодо української євроінтеграції. Європейські лідери, за повідомленнями медіа, просили Вашингтон використати свій вплив, аби переконати Угорщину відмовитися від опору старту переговорів з Україною. 

Співрозмовники Bloomberg також зазначили, що під час розмови порушувалася ідея можливих майбутніх переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським у столиці Угорщини. Водночас ані Білий дім, ані офіс угорського прем’єра офіційно факт розмови не підтвердили.

Трамп хоче переговори в Будапешті – Туск нагадав про меморандум - фото 1
Допис Туска у X. Фото: скріншот

"Будапешт? Не всі це пам’ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", — написав Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Ідеться про сумнозвісний Будапештський меморандум 1994 року, яким Москва зобов’язувалася поважати суверенітет і кордони України. Через 20 років Росія порушила ці гарантії, анексувавши Крим і розв’язавши війну на Донбасі, а з 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення. Саме тому Туск вбачає у пропозиції Трампа історичну іронію. 

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз намагається домогтися зміни урядів у трьох державах. За його словами, йдеться про Угорщину, Словаччину та Сербію.

Раніше ми також інформували, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Росія всіляко намагається посварити Варшаву з Києвом, підживлюючи антиукраїнські настрої серед поляків.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
