Головна Новини дня Туск заявив, що РФ намагається посварити Київ і Варшаву

Туск заявив, що РФ намагається посварити Київ і Варшаву

Ua en ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:46
РФ намагається посварити Київ і Варшаву — що каже Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія всіма способами намагається сварити Варшаву та Київ і для цього підсилює антиукраїнські настрої серед поляків. Зростання такої напруги організоване впливом ворога, і це частина плану Володимира Путіна.

Про це Дональд Туск написав у Х 12 серпня.

Читайте також:

Росія хоче посварити Київ і Варшаву 

"Наближається врегулювання війни в Україні, тому Росія робить усе, щоб посіяти розбрат між Києвом та Варшавою", — заявив Туск.

Він додав, що антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — сценарій Путіна. За словами міністра, він "зрежисований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими". 

null
Скриншот допису Дональда Туска

Нагадаємо, в Польщі затримали українку, яка відправляла вибухівку поштою. Вона перебуває під вартою. 

Також ми повідомляли, що 8 серпня польський прем'єр поговорив телефоном з Володимиром Зеленським. Після спілкування Туск заявив про наближення "перемир'я" між Україною та Росією.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
