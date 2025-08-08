Відео
Головна Новини дня Туск заявив про "перемир’я" після розмови із Зеленським

Туск заявив про "перемир’я" після розмови із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:57
Туск заявив про наближення перемир’я
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

У п'ятницю, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після спілкування очільник польського уряду заявив про наближення "перемир'я" між Україною та Росією.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Туск про наближення "перемир'я" між Україною та Росією

Після сьогоднішньої телефонної розмови із Зеленським Туск заявив про можливе "заморожування" у повномасштабній війні Росії проти України.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту — я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту — може відбутися радше раніше, ніж пізніше", — сказав Туск.

Водночас він зауважив, що під час розмови президент Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, зокрема й Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", — зазначив прем'єр Польщі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, що напередодні лідер України провів низку важливих телефонних розмов з лідерами країн ЄС, серед яких — прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
