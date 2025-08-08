Туск заявив про наближення перемир’я

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

У п'ятницю, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після спілкування очільник польського уряду заявив про наближення "перемир'я" між Україною та Росією.

Про це пише The Guardian.

Туск про наближення "перемир'я" між Україною та Росією

Після сьогоднішньої телефонної розмови із Зеленським Туск заявив про можливе "заморожування" у повномасштабній війні Росії проти України.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту — я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту — може відбутися радше раніше, ніж пізніше", — сказав Туск.

Водночас він зауважив, що під час розмови президент Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, зокрема й Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", — зазначив прем'єр Польщі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, що напередодні лідер України провів низку важливих телефонних розмов з лідерами країн ЄС, серед яких — прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.