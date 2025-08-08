Зеленський повідомив про деталі розмови із Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Як повідомив глава держави, серед основних тем були мирні ініціативи, спільне оборонне виробництво, підтримка українців, зокрема студентів, а також євроінтеграція.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Володимир Зеленський повідомив деталі розмови із Туском

За словами Зеленського, сторони погодилися активізувати співпрацю у сфері безпеки та спільно працювати над дипломатичними ініціативами, які стосуються миру в Європі. Президент також поінформував Туска про свою розмову з Дональдом Трампом і низкою європейських лідерів, зазначивши, що зараз важливо координувати дії у спільних інтересах усіх демократичних країн Європи.

Окремо він порушив питання про нормативні зміни у Польщі, що вплинули на українських студентів та абітурієнтів.

"Говорили також про деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів. У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", — зауважив Зеленський.

Також під час розмови Зеленський і Туск скоординували позиції щодо переговорного процесу про членство України в Європейському Союзі.

"Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", — зазначив глава держави.

Президент України подякував польському прем’єру за послідовну підтримку.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський нещодавно переговорив з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та досяг певних домовленостей з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.