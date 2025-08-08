Відео
Головна Новини дня Зеленський і Мелоні провели розмову — обговорили рух до миру

Зеленський і Мелоні провели розмову — обговорили рух до миру

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 00:38
Зеленський обговорив з Мелоні кроки до миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Глава держави уточнив, що обидві країни мають спільне бачення того, як треба рухатися до "реального і чесного миру".

Про це Володимир Зеленський поінформував у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Що сказав Зеленський про розмову з Мелоні

"Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи", — пише президент.

Зеленський наголосив, що Мелоні абсолютно чітко підтримує позицію щодо залучення європейських лідерів, щоб проводити дипломатичну роботу разом із США для встановлення миру.

'Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований", — зазначив український лідер.

Також Зеленський додав, що скоординував з Мелоні наступні кроки, включно з контактами з президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися бути на зв'язку.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф був з візитом у Москві, де провів зустріч з керівництвом РФ, включаючи главу Кремля Володимира Путіна. Ключовою темою зустрічі була війна в Україні.

Після цієї зустрічі з'явилася інформація, що російська сторона запропонувала зустріч Путіна і Трампа, а сам президент США пізніше підтвердив таку ймовірність вже наступного тижня. Крім того, у ЗМІ ширилася інформація, що після цього буде тристороння зустріч, в якій візьме участь Зеленський.

Вже у четвер Трамп відповів на чутки, що перед зустріччю з ним Путін спершу повинен поговорити з Зеленським. За словами президента США, це не обов'язково.

Также ми писали, що Зеленський відповів, якими бачить переговори з Трампом і Путіним. Він вважає, що вони мають бути у тристоронньому форматі.

Володимир Зеленський переговори Європа Джорджа Мелоні війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
