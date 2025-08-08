Зеленский обсудил с Мелони шаги к миру в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Глава государства уточнил, что обе страны имеют общее видение того, как надо двигаться к "реальному и честному миру".

Об этом Владимир Зеленский проинформировал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Зеленский о разговоре с Мелони

"Обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами. Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы", — пишет президент.

Зеленский отметил, что Мелони абсолютно четко поддерживает позицию по привлечению европейских лидеров, чтобы проводить дипломатическую работу вместе с США для установления мира.

'Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен", — отметил украинский лидер.

Также Зеленский добавил, что скоординировал с Мелони следующие шаги, включая контакты с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились быть на связи.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был с визитом в Москве, где провел встречу с руководством РФ, включая главу Кремля Владимира Путина. Ключевой темой встречи была война в Украине.

После этой встречи появилась информация, что российская сторона предложила встречу Путина и Трампа, а сам президент США позже подтвердил такую вероятность уже на следующей неделе. Кроме того, в СМИ распространялась информация, что после этого будет трехсторонняя встреча, в которой примет участие Зеленский.

Уже в четверг Трамп ответил на слухи, что перед встречей с ним Путин сначала должен поговорить с Зеленским. По словам президента США, это не обязательно.

Также мы писали, что Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным. Он считает, что они должны быть в трехстороннем формате.